A Cozinha de Quintal foi inaugurada na manhã dessa segunda-feira (29) no Bairro Benfica. O equipamento de Segurança Alimentar e Nutricional atenderá pessoas em situação de insegurança alimentar, assistidas por Programas Sociais, todos os dias, das 11h às 14h, com refeições nutricionalmente balanceadas e de qualidade.

No evento, a prefeita Margarida Salomão destacou que a ação é uma determinação programática. O enfrentamento à fome é algo que a chefe do Executivo reforça que é uma prioridade, encarada desde a pandemia. Ela reiterou ações como o oferecimento café da manhã para todos os alunos, alimentação nas férias e recesso, que são garantidas desde o ano passado. Além do projeto final de semana sem fome, e todo o trabalho com a população em situação de rua.



A iniciativa é realizada por muitas mãos dentro da administração pública com o objetivo de cuidar das pessoas, conforme reforça a Prefeitura. O espaço fica na Avenida Juscelino Kubitschek, número 6.575 e tem capacidade de servir aproximadamente 300 refeições diárias. A gestão da Cozinha será realizada pela Organização da Sociedade Civil vencedora do Chamamento Público 001/2023, que é a Associação de Apoio a Crianças e Idosos (AACI), através do Termo de Cooperação firmado com o Executivo. Segundo a Prefeitura, a ação é mais uma política pública da PJF de combate à fome.

A abertura contou com a presença da prefeita Margarida Salomão e dos secretários que compõem a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan JF). Conforme afirmou a secretária de governo, Cidinha Louzada, a iniciativa se preocupou em atender as necessidades dos cidadãos da melhor forma possível e a Cozinha de Quintal, como ela destacou, é uma forma de trazer acolhimento e afeto por meio da comida.



Outra medida que será realizada no bairro como reforçou o Município, é o início das obras do Restaurante Popular - Anexo Benfica, outro Equipamento de Segurança Alimentar e Nutricional, que visa atender ainda mais pessoas.