A programação oficial de eventos agropecuários em Juiz de Fora começa nessa quinta-feira (1º) com o XVI Torneio Leiteiro de Filgueiras. O evento começa às 14h com a chegada dos animais, na Avenida Orlando Riani, sem número, ao lado da Escola Municipal Marília de Dirceu, no campo da comunidade. O evento contará com missa às 19h e com show com a Banda Estilo Vip. A abertura oficial será na sexta-feira (2), às 20h, e as festividades seguem até domingo (4), com entrada gratuita todos os dias.



A programação inclui diversas atrações gratuitas, entre elas shows, a tradicional competição da produção leiteira, além do Projeto JF Lazer, da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), que levará, no sábado (3), a partir das 14h, brinquedos infláveis, totó, ping pong, parquinho infantil, cama elástica e jogos de bola de forma gratuita para a diversão de toda a comunidade.



Programação ao longo dos meses junho, julho e agosto, haverá diversos torneios nas diferentes localidades do município.

Quinta-feira (1/6)



14h - Chegada dos animais

18h - Esgota (retirada do leite) dos animais

19h - Missa

21h - Show com Estilo Vip



Sexta-feira (2/6)



8h - Primeira ordenha

19h - Segunda ordenha

20h - Abertura oficial

22h - Show com Hugo e Alex

00h30 - Show com banda Relux



Sábado (3/6)



8h - Terceira ordenha

14h - JF Lazer

19h - Quarta ordenha

22h - Show com Léo de Freitas

00h - DJ KALLÔ

01h - Show com Renan e Christiano



Domingo (4/6)



8h - Quinta ordenha

12h - Confraternização dos produtores

14h - Show com Gabi Gabizoca

16h - Show com NTI

19h - Entrega das premiações para os produtores

20h - Show com Monique e Leonardo

