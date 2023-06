Um idoso de 76 anos foi abordado por um sujeito armado enquanto manobrava no Bairro Manoel Honório, no início da noite dessa quarta-feira (31).

O suspeito anunciou o roubo e tentou levar o veículo, porém, devido a uma dificuldade com as chaves, fugiu do local. Ele seguiu em direção ao número 1.500 da Avenida Rio Branco, onde abordou uma segunda vítima de 51 anos. Determinou que ela descesse do veículo e fugiu com o carro.

A Polícia Militar já identificou o autor.





Tags:

assalto | PM