A Câmara Municipal de Juiz de Fora promulgou, na última sexta-feira (26) o projeto de lei aprovado que torna a Fábrica de Doces Brasil um Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do município. A norma é de autoria do vereador Marlon Siqueira (PP).

O estabelecimento funciona de forma ininterrupta desde 1978, quando foi fundado por João Jaime Estiguer, avô dos atuais proprietários. Na justificativa do projeto de lei (PL), Marlon enfatiza que o patrimônio imaterial é aquele que se relaciona com a maneira como os diferentes grupos sociais. “Com o crescimento da cidade, a Fábrica de Doces Brasil começou a fazer parte do hábito dos juiz-foranos, que quando passavam pelo centro, não deixavam de saborear os doces, como a Fatia Rosa, e os bolos de aniversário característicos, presentes em comemorações de gerações”.

A partir de agora, a empresa será reconhecida como típica da cultura, da forma de saber e fazer e das práticas da vida social do município de Juiz de Fora.

