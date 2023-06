O projeto "Procon Aqui" levará a unidade móvel da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), para a Rua Acácio Alves Alvim, no Bairro Marilândia, Cidade Alta. A ação conta com as equipes de atendimento da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), bem como representantes do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário (GADC), registrando solicitações de zeladoria. O objetivo do programa é democratizar o acesso entre os consumidores e seus direitos.

Lançado no dia 2 de maio, as ações do “Procon Aqui” abrangeram sete bairros até então, sendo eles o Centro; Grama; Jardim do Sol; Jardim Glória; Jóquei Clube I; Manoel Honório; e Santa Luzia. Visando aproximar o atendimento especializado sobre os direitos de cada cidadão como consumidores, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a iniciativa agrega vantagens na diminuição da burocratização das ações.

São ressaltadas pelo município a melhora na logística do deslocamento do consumidor; a diminuição do fluxo de atendimento no Procon Centro; a racionalização de verba pública municipal; a expansão das atividades do Procon; o alcance de um novo público-alvo; a desburocratização do atendimento e dos processos; a diminuição do tempo de espera na fila virtual para atendimento e um maior acesso aos direitos pelos consumidores.

Entre os serviços, o Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, setor da Secretaria de Governo responsável por receber os pedidos de zeladoria e coordenar o trabalho integrado com outras pastas, estará presente em todas as ações do “Procon Aqui”. A população poderá tirar dúvidas e realizar solicitações. O projeto é coordenado pela Secretaria de Governo (SG) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e acontece duas vezes por semana, sendo às terças, cada semana em um bairro diferente; e às quintas-feiras, entre 12h às 17h, na Praça Doutor João Penido, a Praça da Estação, no bairro Centro.



Programação do “Procon Aqui”:



- Toda quinta-feira, de 12h às 17h, na Praça da Estação (Centro)

06/06 (terça-feira): 12h às 17h30

- Marilândia – Rua Acácio Alves Alvim



14/06 (quarta-feira): 09h às 17h

- Calçadão da Rua Halfeld - Em frente ao Cine Teatro Central



15/06 (quinta-feira): 09h às 17h

- Calçadão da Rua Halfeld - Em frente ao Cine Teatro Central



16/06 (sexta-feira): 09h às 17h

- Calçadão da Rua Halfeld - Em frente ao Cine Teatro Central



17/06 (sábado): 10h às 12h30

- Praça do Bandeirantes – Ação da OAB Itinerante



20/06 (terça-feira): 12h às 17h30

- Barreira do Triunfo – Rua Estrada Elias José Mockdeci



27/06 (terça-feira): 12h às 17h30

- Praça do Santo Antônio



Para dúvidas, entre em contato com os seguintes canais: (32) 3690-7610 e 3690-7611.

Siga o Instagram: @proconjf.

Atendimento | Bairros | Consumidor | Procon