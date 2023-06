Um homem, de 50 anos, foi atropelado na Via São Pedro, enquanto corria, neste domingo (04) em Juiz de Fora. O local conhecido como ponto para a prática de esportes como a corrida, bicicleta e triatlo.

De acordo com o SAMU, o homem foi socorrido com um trauma na parte posterior da cabeça e no momento do acidente relatou que não estava sentindo as pernas. Ele foi encaminhado para o Hospital da Unimed e não há informações sobre seu estado de saúde.

A causa do acidente também não foi informada.

ALERTA PARA CORREDORES

Um dos responsáveis pelo atendimento à vítima, o médico Guilherme Bicalho, relatou em suas redes sociais como foi o atendimento e fez um alerta para as pessoas que correm no local. Veja abaixo.

