A Fundação Espírita João de Freitas divulgou nesta segunda-feira (5) o desaparecimento de Joel de Oliveira Barros, de 67 anos, que reside na Instituição. Segundo a assistente social, Lidiane Charbel, o idoso saiu na tarde do último domingo (4) e não retornou.

Ainda de acordo com Lidiane, o residente sempre teve liberdade para passear, é lúcido e sem transtornos. "Ele saiu no meio da nossa festa junina dizendo que não iria demorar muito, porém, não retornou até a tarde desta segunda, já fomos em vários lugares e ninguém tem informações sobre ele.

O idoso não tem familiares e o único vínculo é com a Instituição. As informações sobre o paradeiro de Joel podem ser passadas por meio do telefone 32 3232-1279.