A Prefeitura de Juiz de Fora irá remodelar a rede de água da Rua Américo Lobo, no trecho entre as ruas Danilo Breviglieri e Professor Francisco Faria, no bairro Bairu. Os trabalhos serão realizados pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) a partir da próxima segunda-feira (12) quando será instalado um novo registro na via. Para isso, será necessário interromper o abastecimento da área, podendo comprometer o fornecimento de água nas seguintes localidades: Alto Bairu, Bairu, Bonfim, Loteamento Borborema, Loteamento Colorado, Loteamento Estrela Matutina, Manoel Honório, Marumbi, Progresso, Quintas da Avenida e Santa Paula. A regularização do abastecimento deve acontecer na noite de segunda-feira.

De acordo com o Executiv, a partir de terça-feira (13) será iniciada a implantação da nova rede de água na Rua Américo Lobo, de 8h às 17h. Para que os serviços sejam executados, diariamente o abastecimento será suspenso exclusivamente na Américo Lobo, sendo retomado ao final do dia de trabalho. O trânsito ficará parcialmente interditado até a conclusão da obra, que acontece até o final de junho.

As ações de remodelação de redes de água são realizadas ao longo do ano, seguindo uma programação de prioridades, quando é avaliada a necessidade de troca da tubulação. A análise leva em conta a antiguidade e o desgaste do material, o fato de o dimensionamento da rede já não ser compatível com o número de imóveis atendidos e os transtornos causados aos usuários do sistema, além dos custos de manutenção.





