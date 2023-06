A campanha “Juiz de Fora Solidária no Frio” está com novos pontos de arrecadação na cidade. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Juiz de Fora nesta quarta-feira (14). O projeto é coordenado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) e a iniciativa faz parte do Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa tem o objetivo de arrecadar cobertores, agasalhos, toucas, meias e roupa de cama em geral para a população em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social. O material será encaminhado para abrigos, casas de acolhimento, entidades que prestam assistência à população em situação de rua, entre outras instituições.



Confira onde fazer sua doação:

- Prédio-sede da PJF - Avenida Brasil, 2001, Centro, das 8h às 18h;

- Casa da Mulher - Avenida Garibaldi Campinhos, 169, Bairro Vitorino Braga, antigo prédio da Defesa Civil, das 7h30 às 17h;

- Passe Livre - Rua Fonseca Hermes, 143, Centro, das 8h às 17h.

-Independência Shopping - Av. Presidente Itamar Franco, 3600 - Cascatinha

As doações poderão ser depositadas em frente ao posto de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC/L1), no 1º piso, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.

- Paraibuna Transportes - Rua Américo Lobo, 415, Manoel Honório

De segunda a quinta das 8h às 12h e das 13h às 18h e na sexta das 8h às 12h e das 13h30 às 17h