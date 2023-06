Neste sábado (17) a equipe do Cras Norte Barbosa Lage levará o Cras Móvel para o bairro Industrial. O atendimento será na Rua Nunes Lima, 350, das 9h às 12h. A informação divulgada nesta quinta-feira (15), pela Prefeitura de Juiz de Fora.

Segundo o Executivo, a equipe do Cras Barbosa Lage atuará em parceria com a Escola Estadual Professor José Freire levando às famílias do bairro serviços como atualização e inserção do Cadastro Único (CadÚnico) e informações referentes a outros serviços como Programas e Benefícios oferecidos pela política de Assistência Social.

O “Cras Móvel” da Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) tem o objetivo de facilitar o acesso e levar os serviços socioassistenciais aos moradores do território de referência das 11 unidades de Cras do município. A iniciativa visa aproximar as atividades realizadas nas sedes dos Centros de Referência da Assistência Social das comunidades possibilitando o atendimento e fortalecendo vínculos.

A ação tem como foco informar as famílias sobre serviços prestados pelas unidades.Assim, é possível obter encaminhamentos para segunda via de documentos, cadastros de programas sociais, orientações sobre o programa Bolsa Família e BPC, agendamento e recadastramento do Cadastro Único (CadÚnico). Os interessados devem levar os documentos originais de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência.

