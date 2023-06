Foi assinado nesta quinta-feira (15) o Projeto Nota Fiscal Premiada, em Juiz de Fora. Para participar, deve ser feita a solicitação da inclusão do CPF na nota fiscal, que será convertida em cupons para a participação em sorteios realizados em várias edições ao longo do ano.



De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), esta é uma iniciativa que estimula a emissão de notas fiscais, contribuindo com a fiscalização da arrecadação e combate à sonegação fiscal e conta com o apoio dos consumidores, que serão beneficiados. Um outro foco do projeto, ainda, é a educação financeira de crianças e jovens, em parceria com escolas para conscientização sobre a importância de contribuir com a arrecadação.

Durante o evento, onde a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, assinou o Projeto, foi destacada a importância da iniciativa no controle fiscal e a responsabilidade da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) como mediadora na reorganização fiscal do município e na aplicação desses recursos de maneira responsável para executar serviços e políticas públicas.

Reforçando a importância da participação da população e a participação das escolas em relação a educação financeira, a secretária de Fazenda, Fernanda Finotti, fala sobre a importância dos direitos e do benefício desse projeto: ”Queremos levar para as escolas e dizer para as crianças: peçam a nota fiscal, é um direito de vocês, e ao pedir, vocês concorrem a prêmios”.