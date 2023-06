Para este final de semana, a previsão para Juiz de Fora e Zona da Mata é de tempo instável, mas as temperaturas voltam a cair a partir de domingo (18).

De acordo com o professor de Geografia Renan Tristão, o país está sob uma frente fria que passa pelo Centro Oeste e desce até o Sul do país, incluindo parte da região Sudeste, devido a uma baixa pressão atmosférica que acontece no território brasileiro.

"Esta frente tem causado chuvas intensas e generalizadas por vastas áreas do interior do país, numa época em que a estiagem já deveria ser forte. Parte dessas instabilidades poderão alcançar Juiz de Fora e a Zona da Mata mineira a partir dessa sexta (16) e continuando no sábado (17), ajudando a quebrar parcialmente o padrão de estiagem aqui na região" explica.

Ainda segundo Tristão, a frente termina sua passagem no final do sábado, quando ocorre a entrada de ar mais frio. "Queda de temperatura já na noite do sábado e domingo com frio moderado, sem chuva e com variação de nuvens".



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as temperaturas podem chegar a 27°C com mínima de 13°C no domingo (16).

Até agora, conforme o Inmet, as temperaturas devem seguir baixas, apesar da presença do sol entre as nuvens até quarta-feira da próxima semana.

Com colaboração do estagiário do 6º período do curso de de Jornalismo Yuri Kruschswky, supervisionado pela Jornalista Angeliza Lopes



