Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por tráfico de drogas em uma linha férrea, com arma, mais de 150 pinos de cocaína, pedras de crack e porções de maconha, na noite desta sexta (16) no bairro Vila Esperança I, Zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma operação nos bairros Vila Esperança I e II, os militares foram até a linha férrea, local conhecido pelo tráfico de drogas, e abordaram o adolescente.

Com ele foram localizados uma garrucha calibre 38 carregada com 20 munições intactas do mesmo calibre, 159 pinos de cocaína, 25 pedras de crack, oito porções de maconha, dois celulares e uma balança de precisão.

O menor foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação

