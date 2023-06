Um pequeno vazamento de ácido sulfúrico, que estava sendo transportado por uma carreta, deixa o trânsito lento na Avenida JK próximo a BD, sentido centro, em Juiz de Fora no fim da manhã desta segunda (19). O fluxo de veículos segue em meia pista. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a pista no sentido bairro/centro está interditada. A empresa chamada para fazer a contenção do material vem da cidade de Ipatinga e deve levar aproximadamente 8 horas para chegar em Juiz de Fora.



Ainda segundo a pasta, não ainda possibilidade de liberar a via. A pista no sentido inverso, centro/bairro está sendo avaliada, para identificar se também há necessidade de interdição.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o vazamento é pequeno, porém o produto causa um pouco de irritação nas vias aéreas e nos olhos. Devido a isso os militares estão controlando o fluxo de pessoas e veículos. As viaturas dos Bombeiros estão no local trabalhando na contenção e isolamento da área e, a princípio, não há vítimas. A causa do vazamento não foi informada.





FOTO: CBMMG - Reprodução