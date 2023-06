Por meio das redes sociais o chef, Henrique Fogaça, um dos jurados do programa Masterchef, compartilhou imagens em que interage com um quati. No vídeo, ele alimenta o animal com uma banana e enquanto jogava pedaços da fruta, o animal o mordeu. O apresentador ficou com um ferimento no dedo médio da mão direita. Na sequência, o chef alertou para a necessidade de utilizar garfo ou colher para dar frutas aos animais, para evitar as mordidas. Fogaça, Helena Rizzo, Érick Jacquin e Ana Paula Padrão participam das gravações de um episódio do reality show Masterchef, dentro da Arcellormittal.

O chef informou que a dieta dos quatis é composta por frutas, aves, insetos, ratos, vermes, larvas, cobras, minhocas e lixo. A técnica em enfermagem do Hospital de Pronto Socorro (HPS), Sônia Regina, aplicou duas doses de vacinas antirrábica no chef. "Tem que ter essa prevenção de tomar as vacinas", salientou Fogaça. A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora confirmou que o jurado foi atendido e liberado. Informou que, assim como qualquer pessoa que é exposta a esse tipo de acidente, ele recebeu as vacinas antitetânica, antirrábica e o soro homólogo. O HPS é referência para atendimentos dessa natureza.,



A prova do programa foi gravada dentro da siderúrgica, em um espaço montado próximo ao projeto ambiental Casa da Natureza, da Arcellormittal. Como ocorre costumeiramente na atração, os chefs concorrentes divididos em duas equipes prepararam dois menus, formados por pratos principais e sobremesas. Após a refeição, os trabalhadores votaram no cardápio que mais gostaram.

Os funcionários da empresa não puderam fazer imagens do ambiente, nem dos pratos, nem com os participantes. A equipe do programa chegou à Juiz de Fora no fim de semana, conforme adiantou a coluna Por Trás da Notícia. Nessa segunda-feira (19). Não há informações sobre quando o episódio deve ir ao ar, embora a temporada seja relativa à edição do Masterchef profissionais. Atualmente, a Band apresenta a 10ª temporada da competição com chefs amadores. A temporada 2023 do programa começou a ser exibida na TV aberta no dia 2 de maio e vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h30.

Na 10ª temporada, ocorreu a estreia de Rodrigo Oliveira como jurado ao lado de Erick Jacquin e Helena Rizzo. A apresentação segue sob o comando de Ana Paula Padrão.

Passeio por Juiz de Fora

Os jurados do programa foram flagrados circulando por Juiz de Fora desde o domingo (18). Eles passaram por bares como o Queens e o restaurante Assunta. Ana Paula Padrão compartilhou imagens feitas no Mercado Municipal em suas redes sociais.