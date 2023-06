Nesta quarta-feira (21), começou o inverno com o seu fim em 23 de setembro. A previsão para esses 3 meses é de variações climáticas, que predomina este ano, depois de duas temporadas do fenômeno El Niño. No Brasil, a maior parte do território do inverno é caracterizado pelo período de estiagem (pouca chuva).

De acordo com o professor de geografia, Renan Tristão, a região Zona da Mata é de clima tropical de altitude, composto por áreas montanhosas. Devido à sua elevação, as temperaturas médias são mais baixas, com muitos microclimas causados pelo relevo fazendo a atmosfera em Juiz de Fora e de seus distritos variarem. Com a chegada frequente de massas de ar frio, as temperaturas caem bruscamente. "Na média geral, as mínimas variam entre 10 a 12 graus, enquanto a média das máximas varia de 22 a 24 graus. Os extremos da estação do inverno costumam se situar entre os 6 graus a 30 graus , mas os extremos são muito variáveis de ano a ano”, explica.

A cada ano, áreas desmatadas cedem o lugar para a concentração de grandes centros comerciais e residenciais com materiais de concreto, um dos fatores responsáveis por alterar o ambiente. Segundo Renan, seguindo esse atual curso do planeta em relação às mudanças climáticas, o alerta fica nas temperaturas de nossa região impactando nas vegetações, "Com temperaturas mais altas que o natural, podemos ter impactos na agricultura , com os espécimes vegetais sensíveis a mudanças fora do seu padrão natural, assim como oscilações no regime de precipitações, trazendo desequilíbrio ao nosso ecossistema sensível, que está adaptado a um padrão.” pontua.

Na verdade, muitos esperam que chova no inverno por causa do tempo excessivamente seco, entretanto, essa estação traz equilíbrio à natureza. Ao contrário, desastres naturais seriam frequentes por causa do clima úmido e chuvoso, características atribuídas ao verão na região. "Imaginem se chovesse no ano todo com a mesma força que chove no verão. A gente ia ter problemas muito mais sérios com enchentes, com deslizamento de terra do que já tem. Essa estação tem a importância de dar tempo ao solo para se reestruturar internamente até a próxima estação chuvosa”, destaca.



Curiosidade de Fenômenos Naturais



Você já se perguntou porque só neva na região Sul?

Por estar situada na zona de clima temperado do planeta abaixo do trópico de capricórnio, são consideradas estações bem definidas. "Durante o inverno a quantidade de radiação solar recebida será menor que no restante do país , bem como a inclinação desses raios será maior. Assim, as massas polares chegam com mais intensidade no Sul em relação ao restante do Brasil, e a combinação do ar frio com a umidade frequente no inverno de lá , em ocasiões especiais causará o fenômeno da neve. No caso de Minas Gerais, a neve já aconteceu no topo da serra da Mantiqueira, mas é um evento bastante raro", finaliza Renan.

