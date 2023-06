Uma motorista de 40 anos perdeu o controle do automóvel que dirigia na tarde desta quinta-feira (22) e bateu em dois postes de iluminação na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek ,900, no Bairro Francisco Bernardino, Zona Norte. Apesar do susto e dos danos materiais, a condutora não sofreu ferimentos.



O trânsito está fluindo em uma pista nos dois sentidos. A Polícia Militar atua no local.



acidente | Avenida | Centro | cidade | moto | PM | Poste