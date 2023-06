Uma idosa, de 70 anos, morreu após cair dentro de um ônibus, da linha 741, Valadares, na manhã desta segunda (26) no Viaduto Hélio Fadel, Centro de Juiz de Fora.

De acordo com informações iniciais do SAMU, a idosa caiu dentro do ônibus por conta de uma freada do veículo. Ela caiu na escada e a porta do coletivo fechou em sua cabeça. A vítima morreu na hora.

Ainda, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), o local está sinalizado e funcionando com uma pista do meio pra frente.

Em nota a PJF lamentou a morte da idosa.

"A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) foi informada na manhã desta segunda-feira, 26, de um acidente que causou a morte de uma pessoa dentro de veículo da linha de ônibus “741 - Valadares”.

O coletivo trafegava pelo Viaduto Helio Fádel Araujo em direção à Avenida Brasil. No trajeto, o ônibus acabou sendo fechado por outro veículo, sendo necessário frear bruscamente para evitar uma colisão. Durante este procedimento, a passageira que estava sentada no banco à frente do cobrador sofreu uma queda que levou ao seu falecimento.

A Prefeitura lamenta profundamente esta perda e se solidariza com os familiares da vítima".

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Via JF, concessionária que administra o transporte público da cidade. Em nota a empresa informou.

FOTO: VIA JF - Reprodução