Conforme adiantado pela Coluna do Acessa, "Por trás da Notícia", a Prefeitura de Juiz de Fora enviou uma nota ao Portal nesta terça-feira (27), informando que até o momento, a empresa que está divulgando a construção de um "Parque Aquático" em Juiz de Fora, não formalizou nenhum pedido em relação aos procedimentos necessários para início das obras na cidade. Mesmo sem as documentações, a empresa já está divulgando o início das vendas de cotas para o próximo sábado (1º).

A Prefeitura destacou ainda que recebeu a empresa, assim como recebe qualquer outra e que não foi autorizado a divulgação das imagens.Veja abaixo a nota na íntegra.

"A Prefeitura de Juiz Fora informa que recebeu os representantes do anunciado Parque Aquático para Juiz de Fora, como recebe qualquer outra empresa que queira se estabelecer no município. No encontro, os mesmos foram orientados para os procedimentos que devem ser feitos para formalizar o empreendimento. Entretanto, até o momento, isso não foi providenciado. A Prefeitura informa, também, que não autorizou e nem autoriza a veiculação da imagem feita na reunião realizada na última segunda-feira, que está sendo divulgada indevidamente pela empresa".

O Acessa entrou em contato com a empresa responsável solicitando um posicionamento, mas até o fechamento da reportagem não houve retorno.