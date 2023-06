Um empreendimento aquático está realizando várias divulgações nas redes sociais, porém, nenhum documento que ateste a veracidade do início das obras do "Parque Aquático" foi apresentado até o momento.

Nas divulgações, os diretores informam que estão com reunião agendada com a Prefeitura de Juiz de Fora para a próxima segunda-feira (26), mas, antes de qualquer aprovação ou apresentação do projeto aos Órgãos competentes, já estão divulgando valores e datas para as vendas de cotas.