A 19ª edição da Feira de Flores de Holambra acontece entre os dias 05 e 16 julho em Juiz de Fora. O evento é organizado pelo Centro Espírita Beneficente União do Vegetal (CEBUDV), em parceria com a Cooperativa de Produtores de Flores de Holambra de São Paulo. O evento faz parte do calendário oficial da cidade e nas edições anteriores contou com a participação de aproximadamente 30 mil pessoas. A Feira acontecerá na Praça da Estação, de segunda à sexta de 08h às 20h, aos sábados e domingos de 08h às 18h, e com a entrada gratuita todos os dias.

A 19a edição promete ser um sucesso ainda maior, contando com um acervo belíssimo de plantas ornamentais, frutíferas e ervas aromáticas, além da venda de vasos de cerâmica a preços populares.



Em 2023 a feira contará com a demonstração de um oleiro que com as mãos no barro molda vasos. O ambiente será composto por uma boa variedade de plantas e estruturado com o propósito de oferecer aos visitantes, crianças, pessoas com mobilidade reduzida, deficientes visuais, qualquer pessoa que queira participar experiências através do estímulo aos cinco sentidos, tato, visão, olfato, paladar e audição, sorteios diários de orquídea, concurso de fotografia, dentre outras ações em nossas redes sociais e a presença de entidades filantrópicas como a Associação dos Cegos, no dia 06 de julho, às 15h30, o IMEPP - Atendimento Socioassistencial e Instituto Vitória, no dia 12 de julho, às 15h00.