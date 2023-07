O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Gaeco da Zona da Mata, desencadeou, na manhã desta quarta (05) a segunda fase da Operação Égide. Foram cumpridos 13 mandados de prisão temporária de investigados ligados a uma organização criminosa investigada pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídios, porte de armas de fogo, corrupção de menores e outros crimes violentos na região da Zona da Mata mineira. Os mandados foram cumpridos em Juiz de Fora, Visconde do Rio Branco e Rio Pomba.

As ações do Gaeco já oportunizaram o cumprimento de 55 mandados de prisão temporária, 68 mandados de busca e apreensão, 25 mandados de prisão preventiva e diversos mandados de indisponibilidade de bens, inclusive de carros, motos e casas utilizados pelos criminosos.



Relembre o caso



No dia 06 de junho de 2023, foi deflagrada a operação Égide, com o cumprimento de 30 mandados judiciais, sendo 13 mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão, em Visconde do Rio Branco e Rio Pomba. Também foi determinada a apreensão de motos e carros utilizados pelos investigados como meio para a prática de crimes violentos na região.

Um ex-taxista da cidade de Visconde do Rio Branco, professor de artes marciais, investigado por transportar indivíduos ligados a disputa de facções na região foi preso.

Houve ainda a prisão de diversas pessoas investigadas por financiar e movimentar dinheiro e armas de fogo para os traficantes, fornecendo, inclusive, drogas e celulares para o interior das unidades prisionais.

