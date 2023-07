Um carro pegou fogo no início da manhã desta segunda (10) na Ladeira Alexandre Leonel, bairro Cascatinha, em Juiz de Fora.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou quando o veículo estava na garagem de uma residência. O proprietário do automóvel conseguiu removê-lo para a rua, evitando que o incêndio se propagasse para o prédio.

O fogo no veículo foi debelado pelos bombeiros e a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que ele já está sendo removido. Agentes de trânsito estão no local para controlar o tráfego.

FOTO: CBMMG - Reprodução