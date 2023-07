Três ocorrências envolvendo tráfico de entorpecentes foram registradas pela Polícia Militar em Juiz de Fora entre a quinta-feira (6) e o domingo (9). No Bairro Santa Rita, Zona Leste, uma mulher de 34 anos e dois jovens, ambos com 18 anos, foram presos na quinta-feira (6). Além deles, dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos e uma adolescente de 16 anos foram apreendidos durante a mesma ação.

O caso partiu do cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A equipe da PM conseguiu localizar e qualificar o grupo, com o qual foram encontrados uma pistola de calibre 9mm com a numeração raspada, 27 munições do mesmo calibre, 10 munições de calibre 32mm, cinco celulares, 35 papelotes de cocaína, oito pedras de crack, dois tabletes de maconha, duas granadas de fabricação caseira e R$401,75. Os envolvidos foram encaminhados, com os materiais apreendidos, para a Delegacia.



Um jovem de 18 anos foi detido durante a "Operação Ocupação", realizada no Bairro Furtado de Menezes, Zona Sudeste, na sexta-feira (7). A viatura da Polícia Militar de deslocava pelas ruas do bairro, quando avistou um jovem correndo de forma suspeita em via pública, com uma sacola nas mãos. Ao perceber a aproximação da equipe, o autor adentrou em um estabelecimento comercial,tentando se esconder. Militares acompanharam a movimentação e viram quando o autor arremessou uma sacola por um vão existente no local. O jovem foi abordado em seguida, com ele foi localizada e apreendida a quantia de R$ 767. Na sacola descartada havia 150 pedras de crack. O jovem foi encaminhado com o material ilícito para a Delegacia.



Três homens, de 33 anos, 32 anos e 21 anos e uma mulher de 29 anos foram presos na quinta-feira (6) no Bairro Jóquei Clube. Havia um mandado de busca e apreensão em aberto, por meio do qual os policiais encontraram uma arma de fogo calibre 32mm, 266 pinos de cocaína, carregadores para rádios de comunicação, uma bucha de maconha, uma capa de colete balístico com placa de proteção R$1.225, quatro aparelhos celulares, quatro cordões -um de prata e três dourados- e uma arma de pressão.

