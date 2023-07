A Juiz-forana Luciana Sagioro, de 17 anos, foi contratada como bailarina na Ópera de Paris. Em suas redes sociais, a bailarina demostrou total surpresa com a notícia. "Hoje, ao levantar da cama recebi uma ligação que dizia que eu tinha que ir ate a Opera Garnier para uma reunião. E sim, para ouvir que eu fui aceita, que sou contratada e que faço parte do Corpo De Baile Da Opera De Paris. Ansiosa para começar essa nova fase da minha vida e animada para poder aprender com grandes nomes na maior companhia de dança do mundo", comentou.



Como divulgado pelo Acessa, com três anos, ela teve seu primeiro contato com o ballet e se apaixonou de cara pela dança. Aos oito, já sabia que dançar seria sua profissão e aos 16 foi a única brasileira integrante da escola da Ópera de Paris, na França.

Em 2022, Luciana participou do Prix de Lausanne, uma das competições de dança mais importantes do globo, e conquistou o terceiro lugar. No Prix ela recebeu oito bolsas de estudos para diversas escolas do mundo e escolheu a Ópera de Paris.

A Ópera de Paris

Criada em 1669, na época do reinado de Luís XIV, o Ballet da Ópera de Paris é uma verdadeira instituição do meio da dança clássica e objeto de desejo de bailarinos do mundo inteiro.