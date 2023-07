O ex-vice-prefeito de Juiz de Fora, Marcial Antônio Ferreira Fontes, permanece preso após o flagrante por importunação sexual, cometido no dia 12 de julho. Conforme a Polícia Civil, o inquérito que investiga o caso segue em andamento na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Juiz de Fora.

Marcial, 75 anos, foi vice-prefeito de Alberto Bejani, na gestão 1989-1993. Segundo o registro da ocorrência, publicado pelo Portal ACESSA.COM ,

Marcial teria batido nas nádegas de uma trabalhadora que limpava as janelas do corredor do prédio em que ele reside, na Rua Santo Antônio, no Centro. A mulher estava em cima de uma escada e reagiu à agressão, atirando um pano de chão no ex-vice-prefeito. A mulher reportou o caso e uma situação em que Marcial teria tentado agarrá-la aos chefes. A funcionária foi acompanhada por uma testemunha e pela síndica do edifício prestar queixa.

Ao ser questionado sobre os fatos, o suspeito alegou que esbarrou na vítima sem querer. Diante de todos os fatos, o homem foi preso em flagrante. Apresentou-se como advogado usando uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Foi realizada consulta junto a 4ª Subseção da OAB, que indicou que o registro dele estava cancelado, de modo que o infrator não teria prerrogativas de advogado.













