Nessa sexta-feira (14), um homem de 22 anos envolvido no homicídio de uma criança em maio desse ano, no Bairro Bela Aurora em Juiz de Fora, é preso. De acordo com a Polícia Civil (PCMG), a ação foi realizada em Contagem onde o suspeito foi localizado com mandado de prisão temporária em aberto por causa da investigação da Delegacia de Homicídio de Juiz de Fora.



Com ele foram apreendidos o veículo utilizado na data do crime e uma pistola calibre 9mm. As investigações seguem sob sigilo com a finalidade de identificar os demais envolvidos.

Ainda segundo a Polícia Civil, a motivação do crime foi a rivalidade entre grupos criminosos atuantes na cidade. Para que o suspeito permaneça preso durante todo o processo, a Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora representou pela prisão preventiva.

Barbacena Online - Viatura da Polícia Militar

