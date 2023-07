Um jovem de 18 anos, suspeito de participar de um homicídio no bairro Miguel Marinho em Juiz de Fora, foi preso pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios de Juiz de Fora, nesta quarta-feira (19).



A vítima foi um homem de 29 anos e a motivação do crime, de acordo com a Polícia Civil, está relacionada a uma briga já existente entre a vítima e indivíduos do mesmo bairro. O homem foi atingido por seis disparos de arma de fogo, sendo um deles na cabeça, a queima roupa. O suspeito preso já respondeu por ato infracional análogo ao crime de homicídio, antes de completar 18 anos de idade.

