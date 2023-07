O carro furtado por um homem, de 37 anos, durante um Teste Drive em uma concessionária no bairro Salvaterra em Juiz de Fora, foi recuperado na tarde desta quinta (27) no bairro Jardim de Alá. Um jovem, de 20 anos, que estava em posse do veículo, foi preso.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro, os militares avistaram um carro com as características do que havia sido furtado. Ele foi acompanhado e em determinado momento, os militares abordaram o veículo.

O jovem, que estava dirigindo o carro, relatou que na quarta (26) alugou o carro de um homem pelo valor de R$80 a diária. A placa do veículo estava trocada e constava ser de uma cidade de São Paulo.

Durante as diligências foi constatado pelo número do chassi que o carro era o mesmo que havia sido furtado no Test Drive.

O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia.

