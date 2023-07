Na próxima terça-feira (1), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) fará uma manutenção na elevatória de água localizada próximo ao Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), no Bairro São Mateus. Segundo a Cesama, este trabalho será executado de 8h às 14h e, para a sua conclusão, será necessário interromper o funcionamento da elevatória, podendo comprometer o abastecimento das seguintes localidades: Cascatinha, Teixeiras, Condomínio Estrela Alta, Cidade Nova, Jardim Gaúcho, Estrela Sul, Santa Cecília, Sagrado Coração de Jesus, Arco Íris, Vale Verde, Jardim Umuarama, Ipiranga, Santa Efigênia, Jardim de Alá, Previdenciários, São Geraldo, Renascença, Jardim Laranjeiras, Jardim Liú, Santa Lola, La Rocca, Fazendinha Ipiranga, Terra Nostra, e as vias Ladeira Alexandre Leonel e Rua Guaçuí, no Bairro São Mateus.



A previsão é de que o abastecimento seja regularizado entre a noite de terça-feira (1º) e madrugada de quarta-feira (2).



