Estudantes que pretendem prestar o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) e o Vestibular de Música 2024 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) já podem se inscrever. O período destinado ao cadastramento vai até o dia 13 de setembro, às 18h. Candidatos para os módulos I (triênio 2023-2025), II (triênio 2022-2024) e III (triênio 2021-2023) terão o mesmo prazo.



A UFJF oferece 2.303 vagas em 76 cursos de graduação, sendo 1.903 para o campus Juiz de Fora e 400 para Governador Valadares. As vagas são distribuídas de acordo com o sistema de cotas e podem ter entrada no primeiro e/ou no segundo semestre de 2024.

As inscrições são exclusivamente on-line, na Área do Candidato, disponível no site da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese).

Como forma de auxiliar os candidatos, a UFJF disponibiliza um passo a passo, explicando como funciona a Área do Candidato e quais informações os alunos devem fornecer. Os editais do Pism e do Vestibular de Música podem ser conferidos na página da instituição.