Equipes da Secretaria de Obras estão concentradas nos trabalhos no leito do Rio Paraibuna, na altura do Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Zona Sudeste de Juiz de Fora. A intenção é remover os detritos e resíduos artificiais, como materiais descartados e lixo que ficam depositados no leito do rio. A iniciativa visa prevenir problemas típicos do período chuvoso, como enchentes e alagamentos



O desassoreamento aumenta a capacidade de vazão dos cursos d'água, porque retira os materiais sólidos indesejáveis, melhorando a qualidade da água. O objetivo maior desta atividade, conforme a Prefeitura de Juiz de Fora, é a limpeza dos córregos e do Rio Paraibuna. O excesso de areia e das 'ilhas' que ficam no leito do rio contribui para as ocorrências registradas durante as chuvas. Especialmente tendo em vista a passagem do fenômeno El Niño, que traz instabilidades e provoca alterações meteorológicas. A ação ocorreu no ano passado, e já estava prevista para acontecer neste ano também.

A ideia é que o processo ocorra ao longo da trajetória do Rio na cidade e também contemple os córregos nos bairros.