A partir desta segunda-feira (7), o Acesso Norte, em Juiz de Fora se encontra alterado devido as obras de contenção às inundações no Bairro Industrial. Essas obras têm o objetivo de sanar problemas como as enchentes do Rio Paraibuna e o transbordamento das águas do córrego Humaitá.

Os motoristas que seguem em direção à região norte podem optar por seguir pelo Viaduto Ramirez Gonzalez e pela Avenida Juscelino Kubitschek, ou, utilizar o desvio pelo bairro Industrial pelas ruas José Araújo Braga, João Gualberto e Gentil Scapim, até chegarem novamente ao Acesso Norte.

As linhas 604 (Bairro Industrial), 700 (Barbosa Lage), 703 (Barbosa Lage), 704 (Jóquei Clube III), 705 (Jóquei Clube III) e 727 (Bairro Araújo), sofrerão alterações em seu itinerário devido ao fechamento total da Avenida Garcia Rodrigues Paes. Por causa disso, para essas linhas haverão três novos pontos de embarque e desembarque temporários serão criados na Rua Euchério Rodrigues, oposto ao n° 300, oposto ao n° 159 e oposto ao n° 12.

FOTO: Google Maps - Na ordem: Sentido Centro/Bairro e Sentido Bairro/Centro