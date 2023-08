Nesta segunda-feira (7), foi anunciado o retorno da Feira Noturna a Praça Antônio Carlos para seu lugar de origem. A feira é realizada às quartas-feiras e retornará a partir do dia 16 de agosto com funcionamento normal, das 16h às 22h30.



Nesta quarta-feira (9), a feira ainda será realizada na Praça da Estação, espaço que recebeu os feirantes e consumidores desde o início das obras na Praça Antônio Carlos. De acordo com a secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Fabiola Paulino da Silva, “o processo de retorno da feira para o seu local de origem está sendo feito com muito diálogo, com a presença de todos os feirantes em inúmeros encontros e reuniões. Além disso, foi feito o croqui da feira pensando no ordenamento do espaço, segurança e acessibilidade, tanto dos feirantes, quanto dos consumidores.”

Nova Feira Noturna



Em breve, a Praça da Estação também terá sua própria Feira Noturna. “O processo de construção do edital da nova feira está em andamento e a feira será realizada às sextas-feiras. É mais um espaço para gerar emprego e renda para os feirantes e comerciantes, de valorização dos produtos locais, além de ser um espaço de socialização e convívio”, ressaltou a secretária da Seapa, Fabiola Paulino da Silva.