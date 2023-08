Um homem de 46 anos saía de um posto de combustíveis, no Bairro Vitorino Braga, na tarde dessa segunda-feira (7), quando foi abordado por um infrator que anunciou o assalto, usando uma arma de fogo. A vítima estava com um envelope na mão e resistiu, não entregou o objeto. Os frentistas que trabalham no local ajudaram ele e impediram que o autor conseguisse consumar o delito. Diante da ação dos trabalhadores, o homem fugiu em direção ao Bairro Grajaú.

Tags:

assalto