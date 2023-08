Moradores do bairro Eldorado, na Zona Nordeste, notaram o sumiço de um idoso de 85 anos. Um deles chegou a procurar o idoso na casa dele e, ao chegar no endereço, sentiu um forte odor de decomposição. Ele acionou a Polícia Militar que foi até o local e se deparou com o corpo do idoso caído no chão, já sem sinais vitais, em avançado estado de putrefação. A perícia foi acionada e compareceu ao local.