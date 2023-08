Neste domingo (13), o Parque Municipal de Juiz de Fora vai oferecer uma programação especial para o Dia dos Pais com uma tarde de jogos e brincadeiras entre pais e filhos. A programação começa às 14h e vai até 15h30, quando os profissionais do Parque estarão atuando com jogos, brincadeiras e confecção de brinquedos recicláveis. O evento é aberto ao público e gratuito, com os visitantes podendo participar de forma espontânea, sem necessidade de inscrição.



Além disso, durante todo o final de semana as visitas guiadas ao bosque, tradicional projeto do Parque Municipal onde os visitantes podem conhecer uma área de preservação ambiental, também estarão acontecendo. As visitas acontecem duas vezes por dia, às 11h e às 15h.

O Parque também vai promover no sábado, 12, o evento de basquete 3x3 sub-14, em que as equipes da UFJF, PBF (Projeto Basquetebol do Futuro) e Sport, farão uma série de amistosos entre os times, a fim de fomentar a modalidade. Os visitantes podem comparecer para prestigiar as partidas.

O Parque Municipal está localizado na Rua do Contorno, 8, no bairro Nova Califórnia, e funciona das 8h às 17h, permitindo a entrada de visitantes até às 16h. Para quem precisa do transporte público, as linhas que atendem o Parque são 520 (Aeroporto), 531 (Nova Califórnia) e 537 (Jardim da Serra), todos descritos no letreiro com “Via Parque Municipal”.