A partir desta quinta-feira (17), Juiz de Fora passa a contar com horários extras da linha 741 (Valadares), para atender as demandas de público para o Torneio Leiteiro de Valadares. No primeiro dia de evento, o ônibus sai do distrito em direção ao Centro às 00h30.

Já na sexta-feira (18), a linha parte do distrito às 3h30. Sábado (19), o público contará com horários para o Centro às 1h50 e 3h30. E no domingo (20), último dia do evento, serão os horários normais da linha 741.