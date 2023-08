A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar a remodelação de um trecho da rede de água no cruzamento entre as ruas Benjamin Constant e Francisco Bernardino neste domingo, 20. As obras acontecem em virtude da implantação da estrutura de fundação do novo viaduto Roza Cabinda e, para isso, será necessário interromper o fornecimento de água da região, podendo comprometer o abastecimento dos bairros Centro, Granbery, Poço Rico, Vila Ideal e, das instituições Hospital Nove de Julho e Hospital São Vicente de Paulo (Casa de Saúde - HTO).



A Cesama irá disponibilizar caminhões pipa para atendimento conforme demanda, especialmente das instituições de saúde. O fornecimento de água será reiniciado assim que a obra for finalizada, devendo ser regularizado ao longo da segunda-feira, 21, e terça, 22.