Na tarde desta segunda-feira (21), uma pedestre, de idade não identificada, foi atropelada por um ônibus da linha 532-São Pedro, que seguia sentido Centro.

Segundo o Consórcio Via JF, o que foi apurado até o momento é que a pedestre correu atrás do veículo para embarcar, se desequilibrou e sofreu uma queda, caindo na lateral do veículo.

A vitima foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) estável e lúcida.