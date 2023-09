Um homem de 25 anos foi detido em um carro com placa clonada no KM113 da BR-267, em Juiz de Fora, na manhã desta sexta-feira (1º). Durante uma fiscalização, a Polícia Militar Rodoviária realizou vistoria do automóvel e constatou que os sinais de identificação pertenciam a um outro veículo, registrado como roubado na cidade do Rio de Janeiro (RJ), em dezembro de 2021.



O autor também apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da República do Paraguai, que apresentava sinais de inautenticidade. Ele foi preso em flagrante por receptação, adulteração de sinais identificadores de veículo e uso de documento falso, sendo encaminhado, em seguida, para a Delegacia.