Uma mulher, que não teve a idade revelada, morreu após ser atropelada por um veículo Gol na madrugada deste sábado (09) no Estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, Bairro Aeroporto, em Juiz de Fora. O atropelamento ocorreu durante o Torneio Leiteiro das Campeãs, evento organizado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), e vitimou nove pessoas, sendo que duas delas estão em estado grave. O suspeito, de 24 anos, também está em estado grave.

Segundo o boletim da Polícia Militar (PM), a mulher que veio a óbito segurava no colo uma criança, de três anos, que está internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia e corre risco de morte. O motorista que causou os atropelamentos está internado no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), preso sob escolta. Ele está entubado e seu estado de saúde é grave. Outra vítima que não teve a idade revelada também está entubada em estado grave no HPS.

De acordo com a polícia, uma rixa entre o motorista e outros indivíduos iniciou o conflito. Neste momento, o suspeito entrou no carro, invadiu o evento ultrapassando as barricadas e atropelou várias pessoas só parando depois de bater em um outro veículo que estava estacionado. A Polícia Militar informou que o motorista envolvido nos atropelamentos tem passagens por atrito verbal, em 24 de agosto de 2021, registrado no Bairro Aeroporto, e por agressão, ocorrida, em 27 de novembro de 2021, na Avenida dos Andradas. A perícia da Polícia Civil permanece no local para os levantamentos de praxe.

Além das duas vítimas graves, o Corpo de Bombeiros informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) conduziu outras cinco pessoas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e HPS. A PM também registrou que duas vítimas deram entrada na UPA São Pedro, por meios próprios, onde foram medicadas e liberadas.

A ocorrência está em andamento.

Nota da PJF

A PJF divulgou nota na manhã deste sábado (09) sobre o ocorrido informando que o Executivo e a comissão organizadora do Torneio Leiteiro das Campeãs lamentam a tragédia ocorrida na madrugada desse sábado, ao final do evento, com o atropelamento de várias pessoas.



"Manifestamos nossa solidariedade com as vítimas e lamentamos que um evento tão importante para a cidade e região, tão bem organizado, tenha sido maculado por essa tristíssima ocorrência. Em sinal de luto e em respeito às vítimas , informamos a suspensão do evento".

Tags:

Atropelamento