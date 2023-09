Como adiantado pelo Portal Acessa.com na coluna, Por Trás da Notícia, a Polícia Militar (PM), confirmou, através de uma Nota Oficial enviada à imprensa neste domingo (10) que emitiu um ofício alertando a Prefeitura de Juiz de Fora sobre a realização do evento que vitimou 11 pessoas nesse fim de semana.

Em nota a PM esclarece que, "O Comando do 27º Batalhão analisou a demanda em relação aos recursos disponíveis e promoveu duas reuniões de alinhamento com representantes da comissão organizadora do evento (dias 25/08/2023 e 28/08/2023), comunicando que teria efetivo para garantir a segurança do evento nos cinco dias solicitados, porém, ‘SOMENTE’ até 02:00 horas da madrugada, solicitando que a PJF revesse seu planejamento, adequando o término do evento a esse horário".

Ainda, de acordo com a instituição, "...os representantes da prefeitura desconsideraram o alerta da PMMG e emitiu alvará nos dias 08 e 09 de setembro após as 02:00 horas da madrugada; o Comando do 27º BPM, temendo pela segurança do público, oficiou ao Ministério Público e à Prefeitura de Juiz de Fora, comunicando mais uma vez de sua limitação de efetivo, salientando que avisou a PJF antecipadamente que após 02:00 horas da madrugada não teria meios de manter policiamento no local, mas que mesmo assim a PJF insistia em manter o evento após esse horário".

A Polícia Militar também ressaltou que "o contrário do que fez o Ministério Público, a Prefeitura de Juiz de Fora não respondeu ao ofício do Comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar".

A Prefeitura de Juiz de Fora não respondeu o questionamento da reportagem.

Leia a nota da Polícia Militar.

Leia abaixo a nota completa emitida pela Polícia Militar na tarde deste domingo (10).

"1) No dia 21/08/2023, o 27ª Batalhão de Polícia Militar, com sede em Juiz de Fora, recebeu o ofício nº 05/2023, da Prefeitura de Juiz de Fora, informando da realização de evento denominado “Torneio Leiteiro das Campeãs – Prefeitura de Juiz de Fora-MG”, a ser realizado entre os dias 07 a 10 de setembro de

2023, no Estádio Municipal de Juiz de Fora, que solicitava policiamento para o local.

2) No ofício, informava que o evento seria sem cobrança de ingressos (aberto ao público), e com intenção de término nos dias 07 (quinta) e 10 (domingo) às 02:00 horas da madrugada; no dia 08 (sexta), às 03:00 horas da madrugada; e, no dia dia 09 (sábado), às 04:00 horas da madrugada.

3) Como norma, o Comando do 27º Batalhão analisou a demanda em relação aos recursos disponíveis e promoveu duas reuniões de alinhamento com representantes da comissão organizadora do evento (dias 25/08/2023 e 28/08/2023), comunicando que teria efetivo para garantir a segurança do evento nos cinco dias solicitados, porém, “SOMENTE” até 02:00 horas da madrugada, solicitando que a PJF revesse seu planejamento, adequando o término do evento a esse horário.

4) Paralelamente, o Comandante do 27º BPM, avisou também à Secretária Municipal de Segurança Pública dos riscos de manter o evento nos dias 08 e 09 de setembro após o recolhimento do policiamento.

5) Entretanto, como os representantes da prefeitura desconsideraram o alerta da PMMG e emitiu alvará nos dias 08 e 09 de setembro após as 02:00 horas da madrugada; o Comando do 27º BPM, temendo pela segurança do público, oficiou ao Ministério Público e à Prefeitura de Juiz de Fora, comunicando mais

uma vez de sua limitação de efetivo, salientando que avisou a PJF antecipadamente que após 02:00 horas da madrugada não teria meios de manter policiamento no local, mas que mesmo assim a PJF insistia em manter o evento após esse horário.

6) O representante do Ministério Público respondeu ao ofício da PMMG informando que: “[...] o Ministério Público não possui atribuição para analisar o pedido formulado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, uma vez que o Parquet não tem competência para definição de horário de eventos. Data vênia, a análise do referido pedido é atribuição do Município de Juiz de Fora, não podendo o Ministério Público interferir, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes”.

7) E, paralelamente, ao contrário do que fez o Ministério Público, a Prefeitura de Juiz de Fora não respondeu ao ofício do Comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar.

8) Portanto, no dia 07/09/2023, quinta-feira, onde o policiamento se fez presente até o término do evento, que encerrou às 02:00 horas da madrugada, o evento Torneio Leiteiro transcorreu sem alteração.

9) No dia 08/09/2023, sexta-feira, até às 02:00 horas, horário limite que a PMMG se comprometeu em manter o policiamento, o evento correu sem nenhuma alteração.

10)Porém, com o evento tendo continuado no dia 08/09/2023, sexta, sem policiamento local após as 02:00 horas, um cidadão, por volta de 02:50 horas, usando seu veículo particular, avançou sobre o público presente, atropelando homens, mulheres e crianças; tendo matado uma mulher no local, e ferido outras 11 (onze) vítimas, dentre estas, uma criança de 03 (três) anos de idade; 11) Tão logo chegou esse fato no 190, a PMMG acionou os militares de serviço no policiamento ostensivo geral e deu todo apoio às vítimas e demais Órgãos de pronto-socorrismo, registrando o crime de homicídio e prendendo o autor, que encontra-se internado em estado gravíssimo, decorrente de linchamento promovido pelo público presente.

12) A PMMG externa o sentimento de condolência às vítimas e familiares das vítimas desse trágico fato que comoveu toda a população juizforana; e reitera que o que acordou com a comissão organizadora do “Torneio Leiteiro das Campeãs – Prefeitura de Juiz de Fora-MG”, qual seja “policiamento efetivo no

local até 02:00 horas da madrugada em todos os dias desse evento”, foi cumprindo à risca e foi capaz de promover a segurança do público presente nesse horário.

Juiz de Fora, 10 de setembro de 2023.

Agência Regional de Comunicação Organizacional da 4ª RPM"