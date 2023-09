A Polícia Militar (PM) adiantou ao Acessa que havia enviado um ofício à Prefeitura e ao Ministério Público sobre a restrição no horário de realização do evento que vitimou 11 pessoas, na madrugada deste sábado (9) no Estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, no Bairro Aeroporto, em Juiz de Fora.

A reportagem questionou a Prefeitura sobre o ofício, mas o Executivo não quis se manifestar. A PM destacou ainda que um comunicado oficial será divulgado ainda neste sábado.

Tragédia

Uma mulher, de 56 nos, morreu após ser atropelada na madrugada deste sábado (9) no Estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, Bairro Aeroporto, em Juiz de Fora. O atropelamento ocorreu durante o Torneio Leiteiro das Campeãs, evento organizado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), e vitimou 11 pessoas, sendo que duas delas estão em estado grave, uma criança de 3 anos e o suspeito de 24 anos.

Segundo o boletim da Polícia Militar (PM), a mulher que veio a óbito segurava no colo a criança, de três anos, que está internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia e corre risco de morte. O motorista que causou os atropelamentos está internado no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), após ser linchado no local.

De acordo com a polícia, uma rixa entre o motorista e outros indivíduos iniciou o conflito. Neste momento, o suspeito entrou no carro, invadiu o evento ultrapassando as barricadas e atropelou várias pessoas só parando depois de bater em um outro veículo que estava estacionado. A Polícia Militar informou que o motorista envolvido nos atropelamentos tem passagens por atrito verbal, em 24 de agosto de 2021, registrado no Bairro Aeroporto, e por agressão, ocorrida, em 27 de novembro de 2021, na Avenida dos Andradas. A perícia da Polícia Civil permanece no local para os levantamentos de praxe.