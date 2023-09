A Prefeitura de Juiz de Fora emitiu uma nota nesta segunda-feira (11) afirmando a necessidade de melhor articulação entre as forças de segurança. O Comunicado veio após a tragédia que vitimou 11 pessoas, com duas vítimas fatais em um evento da prefeitura no último sábado (9).

Em nota o Executivo destacou que "é possível extrair lições do ocorrido, para prevenir, no limite do possível, a repetição de semelhante infelicidade. Entre elas, a necessidade de melhor articulação entre as forças de segurança, que devem acompanhar a vida da cidade, seu potencial de desenvolvimento econômico e de atração turística, além do compromisso com um direito fundamental: o direito de as pessoas conviverem com tranquilidade e paz no ambiente público".

A Polícia Militar não quis comentar sobre o assunto.