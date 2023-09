Nesta segunda-feira (11), a Astransp (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Juiz de Fora) divulgou um novo calendário para entrega do Cartão Moov Gratuidade para idosos em Juiz de Fora. Segundo a empresa, a partir desta terça-feira (12) serão atendidos apenas idosos nascidos no mês de janeiro, com o prazo de entrega se estendendo até o dia 19 de setembro de 2023.



Os idosos nascidos em outros meses terão seus períodos de atendimento divulgados posteriormente.