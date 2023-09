A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou o caso de estupro de um detento dentro da Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires em Juiz de Fora, na terça-feira (12). Em nota, a Sejusp informou que o preso foi conduzido ao Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart Teixeira (HPS), apresentando quadro de sangramento anal.

A nota informou que a vítima foi medicada e liberada do Hospital para retorno à unidade prisional, onde ficou isolado dos demais detentos. Na tarde dessa quarta-feira (13), o preso passou por exames em setor específico do Hospital, sob escolta do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen). A direção da penitenciária instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente o ocorrido. As investigações criminais serão conduzidas pela Polícia Civil.