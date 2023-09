Um jovem de 20 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (14), no Bairro Linhares, Zona Leste de Juiz de Fora por tráfico de drogas. O homem carregava uma mochila e chamou a atenção dos policiais por conta de sua atitude suspeita.

Em revista à mochila do rapaz, foram encontradas 15 barras de maconha, quatro frascos de loló. Em conversa com o autor, este relatou que realiza o trafico de droga e iria arremessar as substâncias entorpecentes dentro da Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires. Na continuidade das buscas realizadas no endereço do suspeito, foi encontrada outra bolsa com 10 barras de maconha e 17 pinos de cocaína. O autor e o material ilícito foram encaminhados à Delegacia.