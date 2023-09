Uma mulher, de 25 anos, e um homem, de 22 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na tarde dessa sexta-feira (15) no Vina Del Mar, Bairro Santos Dumont, em Juiz de Fora. No ato da prisão, os suspeitos relatam que buscavam as drogas na favela da Nova Holanda, no Rio de Janeiro, e revendiam na cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição recebeu informações de que estaria acontecendo tráfico de drogas e que os suspeitos possuíam uma arma de fogo. A guarnição foi até o endereço da denúncia e, após as buscas , foram localizados uma pistola bersa .380, sete munições calibre 380, 284 comprimidos de ecstasy, sete pontos de LSD, nove tabletes de haxixe, uma barra de maconha, meia barra de maconha colombiana, 28 embalagens de maconha colombiana, 16 tabletes de maconha, duas porções de maconha, dois celulares, uma faca, uma balança de precisão, uma capa de colete e material para embalar drogas.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.