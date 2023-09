Mais de 1.600 pinos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar (PM), neste domingo (17), após denúncia de um depósito de drogas no Bairro Vila Olavo Costa, em Juiz de Fora. Barras de maconha e munições também foram apreendidas na ação.

A ocorrência foi registrada na Rua Theóphilo Amaral Castelões, 28. No local, os militares entraram em uma casa abandonada sacos de drogas e munições de diversos calibres.

Durante buscas no terreno, próximo a uma bananeira, os policiais encontraram um buraco que continha diversas barras de maconha.

Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. Participaram da operação militares do Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco (Gepar), do Pelotão de Moto Patrulhamento de Recobrimento (Mger) e da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) com o cachorro Airon.

Confira abaixo todo o material apreendido na operação:

14 barras maconha

4 sacolas com cocaína

1.660 pinos cocaína

Balança de precisão

Munições diversos calibres

22 buchas de maconha

Sacola contendo pinos vazios

1 rolo de plástico utilizado para embalar